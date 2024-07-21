وزير التموين يعين ممدوح وليم مديرا للإدارة المركزية للرقابة بالوزارة

كتب مدحت وهبة

قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تعيين ممدوح وليم مديرا عاما للإدارة المركزية للرقابة بديوان عام الوزارة، في إطار الحرص على تفعيل منظومة الرقابة وضبط الأسواق خلال الفترة الحالية والتصدى لأى محاولات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك .

ويعد تفعيل منظومة الرقابة على الأسواق واستقرار الأسعار من أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ،حيث تعتمد خطة الرقابة على عدة محاور أولها بدء شن حملات رقابية ليلا على المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة 20 قرشا للرغيف للتأكد من جودة إنتاج الخبز وفقا للمواصفات القياسية وأيضا التأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وبيع الرغيف بالسعر الرسمى لأصحاب البطاقات التموينية وصرف حصة الفرد بمعدل 5 ارغفة يوميات زنه الرغيف 90 جراما، كذلك متابعة كميات الدقيق المنصرفة للمخابز ومطابقتها بعدد الأرغفة المنتجة منعا للتلاعب فى حصص الدقيق كما تنسق الأجهزة الرقابية بالوزارة مع الأجهزة الرقابية الأخرى والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من أجل تكثيف الرقابة والتواجد فى أكثر من مكان وفى الأسواق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية

وجدير بالذكر أن أول قرارات الدكتور شريف فاروق وزير التموين عقب تكليفه بحقيبة الوزارة وضع خطة لتطوير قطاعات الوزارة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الاستعانة بالكفاءات وتوظيفهم في الأماكن المناسبة من أجل إحداث نقلة نوعية في ملفات الوزارة على غرار تجربة الوزير في الهيئة القومية للبريد وإحداث نقلة نوعية في الهيئة من خلال استحداث العديد من الخدمات للعملاء، لاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات البريد.