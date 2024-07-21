واشنطن بوست: هجوم إسرائيل على اليمن يضيف ديناميكية متقلبة لصراع إقليمى متنامى

كتبت ريم عبد الحميد - وكالات

علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على الهجوم الإسرائيلي على مدينة يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، وقالت إنه ينذر بتوسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن يضيف ديناميكية جديدة متقلبة لما أصبح صراعاً إقليمياً متزايداً.

وتحدثت الصحيفة عن الغارات التي شنتها إسرائيل، السبت، على مدينة ساحلية في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقالت إنها أسفرت عن إشعال حرائق هائلة في مركز حيوي للوارداتن بينما اعتبر القادة الإسرائيليون الهجوم بمثابة تحذير لخصومهم الأكثر جرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

وجاء الهجوم الإسرائيلى بعد يوم من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم نادر بطائرة بدون طيار على تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وكان على مقربة من مكتب فرعي للسفارة الأمريكية .

ونقلت واشنطن بوست تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضربات، وقوله إنها جاءت ردا مباشرا على هجوم الطائرات بدون طيار الجمعة، فضلا عن هجمات الحوثيين الأخرى ضد إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى توقعات المحللين بأن هذا الهجوم لن يردع الحوثيين على الأرجح، وربما يكون له تأثير عكسي، مما يسمح للجماعة بتعزيز قوتها في الداخل بحشد اليمنيين للتعبئة ضد تهديد أجنبي آخر، ما يوسع نطاق الحرب مع انضمام الجماعات المسلحة في لبنان والعراق أيضاً.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة الحديدة التي تم استهدافها تعد نقطة دخول الوقود والغذاء إلى اليمن، البلد الذي عانى بشدة خلال عقد من الحرب الأهلية حيث كان الناس يكافحون من أجل الحصول على الضروريات الأساسية. وقال محمد الباشا، أحد كبار محللي شؤون الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي لتقييم المخاطر، إن الضربات التي وقعت يوم السبت قد تعرض تلك الإمدادات للخطر.