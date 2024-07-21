نص بيان بايدن بشأن الانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.



وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.



وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

نص بيان بايدن بشأن الانسحاب من السباق الرئاسي

وقال بايدن في نص بيانه بخصوص الانسحاب من السباق الرئاسي:"أيها المواطنين الأمريكيين على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، أحرزنا تقدما كبيرا كأمة واليوم تتمتع أمريكا بأقوى اقتصاد في العالم.

لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، وفي خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع نطاق الرعاية الصحية بأسعار معقولة لعدد قياسي من الأميركيين وقدمنا ​​الرعاية اللازمة بشدة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة وتم إقرار أول قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا.

كما عُينت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة العليا وصدر أهم تشريع مناخي في تاريخ العالم ولم تكن أميركا في وضع يسمح لها بالقيادة أفضل مما هي عليه اليوم.

أعلم أنه لم يكن من الممكن تحقيق أي من هذا بدونكم، أيها الشعب الأمريكي.

لقد تغلبنا معًا على جائحة تحدث مرة كل قرن وعلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير وقمنا بحماية ديمقراطيتنا والحفاظ عليها وقمنا بتنشيط وتعزيز تحالفاتنا حول العالم.

لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري.

والآن، اسمحوا لي أن أعرب عن عميق امتناني لجميع أولئك الذين عملوا بجد لإعادة انتخابي وأود أن أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس لكونها شريكة استثنائية في كل هذا العمل واسمحوا لي أن أعرب عن تقديري العميق للشعب الأمريكي على الإيمان والثقة التي أوليتموني إياها.

إنني أؤمن اليوم بما كنت أؤمن به دائمًا: وهو أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا أن تفعله - عندما نفعله معًا وعلينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية.