نائب محافظ بنى سويف يتابع سير الاختبارات القبلية للمرشحين لدورات مركز سقارة

بنى سويف هانى فتحى

قام نائب محافظ بني سويف "بلال حبش"، بتفقد عمل سير لجنة الاختبارات التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لإجراء الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للموظفين الذين تم ترشيحهم للدورات التدريبية ضمن خطة تدريب مركز سقارة بالقاهرة للعام التدريبي 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، وفي حضور : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، وليد كامل نائب رئيس مدينة ببا "مدربين معتمدين من وزارة التنمية المحلية" ، الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مدينة بني سويف .

وتشمل تلك الدورات عدد من المجالات والتخصصاات التي تدعم منظومة العمل التنفيذي، منها دورات في مجالات إعداد مدربين، اللغة الإنجليزية، إعداد قادة المستقبل، التصميم الجرافيك والمونتاج، إدارة مشروعات (PMP) نظم المعلومات الجغرافية (GIS) تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، العلاقات العامة والتعاون الدولي، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية.