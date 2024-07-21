نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك فى غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين

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شارك نائب أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بـ غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أنه كان في استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدى وصوله المسجد الحرام، وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مشيرة إلى أنه فور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.