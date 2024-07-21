موجز اقتصاد الأحد 21- 7- 2024.. صندوق النقد يدرج مصر في اجتماع يوليو الجارى

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، من بينها ما أعلنه صندوق النقد الدولى بإدراج مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولى التى ستعقد يوم 29 يوليو 2024، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

صندوق النقد يعلن إدراج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجارى

أعلن صندوق النقد الدولى منذ قليل على موقعه الإلكترونى، أنه تم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولى.

المصرية لإنتاج الإيثيلين: تطور جديد للبولى إيثيلين لدعم صناعة مواسير الصلب

فى إطار استراتيجية العمل على زيادة المكون المحلى فى الصناعة البترولية، نجحت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) احدى شركات قطاع البترول، بالتعاون مع أحد شركائها بلاست بتطوير منتج فريد ومميز من البولي إيثيلين للمرة الأولى في الأسواق المحلية.

وزير الكهرباء: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية ونتعاون فى الطاقة المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم إبراهيم بدوى، بسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، اليوم الاحد بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

مصادر: البنوك تخصص ميزانيات متزايدة لتأمين شبكات الاتصالات والمعلومات

قالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 36 بنكا، تخصص ميزانيات متزايدة لتأمين شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات البنكية وحماية حسابات العملاء ضد أى عمليات اختراق محتملة.

أسعار الذهب فى مصر تسجل 3280 جنيها لعيار 21

ننشر سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات اليوم الأحد 21 يوليو 2024، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3280 جنيها.

4500 رسالة غذائية مصدرة بزيادة 45ألف طن.. والسودان والسعودية أكبر الأسواق المستوردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 26 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 13 - 19 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

"تنظيم الاتصالات" يقر القواعد التنظيمية الخاصة بالمكالمات الترويجية والتجارية

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية.

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.