ممشى الشيراتون أهم المناطق الترفيهية فى أكبر شارع سياحى فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم مدينة الغردقة العديد من المناطق الترفيهية بعيدا عن الشواطئ المختلفة والأنشطة البحرية بشكل عام، حيث تم خلال السنوات الأخيرة الماضية عمل طفرة كبيرة فى إنشاء مناطق ترفيهية الهدف منها أن تكون متنفسا لأهالي الغردقة، وتم إنشاء عدد كبير من مناطق الترفيه فى عهد اللواء أحمد عبد الله المحافظ الأسبق للبحر الأحمر.

من بين تلك المناطق الترفيهية ممشى الشيراتون ، أهم شارع سياحي فى مدينة الغردقة كونه قلب المدينة وبه أكبر تجمع بازارات سياحية، كذلك يضم مجموعة كبيرة من الفنادق والبرندات العالمية، وكذلك أهم المطاعم.

ويضم ممشي الشيرتون القريب من ممشي شيري الشهير مقاعد خشبية وأشجار ، وتم وضع مناطق للسير به وكذلك دورات مياه ويجاوره عدد كبير من الكافيهات والبازرات السياحية المختلفة.

ويمتد ممشى الشيراتون من بداية مدخل شارع شيرى بالغردقة وصولا الى منطقة ميدان الأكوفان، حيث يوجد عدد كبير من المحال التجارية الشهيرة هناك، ويضم الممشى عدد من المقاعد الخشبية والأشجار بشكل كبير.

وتضم مدينة الغردقة عدد كبير من مناطق الترفيه المختلفة، منها الممشى السياحى القديم بمدينة الغردقة أكثر المناطق رواجا ليلا لما يحتويه من كافيهات وأماكن جلوس ولعب أطفال مختلفة وقربه من الفنادق السياحية جعله اكثر مناطق التنزه ازدحاما فى فترات الليل.

كما تعتبر مارينا الغردقة على رأس أماكن الفسح ليلا، حيث تحتوى تلك المنطقة على مجموعة كبيرة جدا من الكافيهات والبازارات السياحية، وترسم اليخوت بها منظرا مبهجا مع الإضاءة المختلفة التى تحتوى عليها.

كما يوجد ممشى شارع شيرى بقلب مدينة الغردقة أيضا من مناطق الفسحة ليلا جلسة وسط أشجار كبيرة إلى مقاعد مخصصة للكبار ونافورة مياه ضخمة، وكذلك أماكن للعب الاطفال، كذلك ومن الأماكن الشهيرة التى يفضلها زوار المدينة ، وكذلك قاطنيها كورنيش ميريت بعد تطويره ، وكذلك كورنيش فلفلة تلك الأماكن، أيضا الأشهر فى فترات المساء بمدينة الغردقة.