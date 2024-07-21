مقتل سايس وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب خلاف على ركن السيارات في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مقتل سايس، وإصابة آخرين، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن خلاف على ركن السيارات بالشارع، وراء نشوب المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب الخلاف على ركن السيارات بالشارع، مما أدى لمقتل سايس، وإصابة آخرين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

