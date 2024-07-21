مصرع 22 شخصا بحادث سير فى بوليفيا

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أدى تصادم بين شاحنة وحافلة على طريق سياحي في جبال الأنديز في بوليفيا إلى مصرع 22 شخصا ، حسبما أعلنت الشرطة مساء أمس السبت في حصيلة جديدة لأخطر حادث تشهده البلاد منذ بداية العام.

أوردت ذلك "إذاعة فرنسا الدولية"، مشيرة إلى أن الشرطة أفادت بأن حصيلة الوفيات إلى 22 قتيلا، تم التعرف على 14 منهم، إضافة إلى 16 جريحا.

وأعربت وزارة خارجية تشيلي المجاورة في بيان لها عن أسفها لوفاة أحد مواطنيها في الحادث، وأضافت أن 5 آخرين أصيبوا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شرطة المرور البوليفية، نيلو توريكو، مقتل 16 شخصا، من بينهم السائقان، وسقوط 14 جريحا، قائلا إنه يتوقع الاعلان عن المزيد من الضحايا مع تقدم عمليات الإنقاذ.

ووقع التصادم على طريق تجاري وسياحي يربط بوليفيا بشمال تشيلي، بالقرب من سانتياجو دي كالابا، على بعد 154 كيلومترا جنوب غرب العاصمة لاباز.