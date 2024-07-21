مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو يوسع دائرة الحرب من أجل البقاء فى السلطة

كتب ـ رامى محيى الدين

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوسع الحرب لأنه يظن أنها الوصفة الوحيدة لبقائه في السلطة.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتنياهو يقدم مصلحته الشخصية وبقاءه في السلطة على أي أمور أخرى، وبالتالي، فإنه معني بتوسيع دائرة الحرب من أجل بقائه في السلطة".

وتابع: "نتنياهو يحاول جر جبهات أخرى للحرب مثل لبنان واليمن وإيران.. كل هذا، محاولة لتوسيع دائرة الحرب، وهذا بخدمه في اتجاهين، الأول البقاء في سُدة الحكم، الثاني، صرف الأنظار ولو قليلا عن استمرار الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يذهب إلى الولايات المتحدة لتقديم أوراق اعتماده كرجل قوي قادر على الضرب هنا وهناك وتنفيذ أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتحمل إثم السياسات العدوانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".