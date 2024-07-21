مدينة الأقصر تعلن رفع 30 طن مخلفات وقمامة وأتربة في حملات نظافة بالمدينة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، في إطلاق حملات نظافة وتجميل تمكنت من رفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بكافة مدن المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.

وفى هذا الصدد كشف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ حملة نظافة مسائية شامله بنطاق حي وسط مدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة، وأسفرت عن تفريغ صناديق القمامة بمنطقة شارع صلاح سالم القبلي ومداخله وتفرعاته بحمولة (30) طن تقريباً، وجاري مواصلة الأعمال في كافة مناطق الأحياء المعنية الأخرى، حيث شارك في الحملة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأيمن حسين رئيس حي وسط.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة نجحت في التصدي الفوري لحالة بناء مخالف وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات وإصدار توجيهات مشددة بشأن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ووقف أعمال البناء المخالف للوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على أن حالة التعدى التي تم وقفها هي عبارة عن سملات دور أرضي بناء مخالف بمنطقة القباحي الغربي بحي شرق بإجمالي مساحة 120 م تقريباً، وتمت الإزالة في المهد بمعدات الحملة الميكانيكية، حيث شارك في الإزالة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وبمشاركة القوات الشرطية.