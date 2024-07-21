مدير مستشفى بنى سويف التخصصى: 5 حضانات جديدة وجهازين تنفس صناعى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، تدعيم مستشفى بنى سويف التخصصى بـ 5 حضانات جديدة، وجهازين تنفس صناعى حضانات، حيث تم تشغيلهم بالأمس وذلك من أجل زيادة القدرة الاستعابية داخل قسم الحضانات بالمستشفى ومواكبة زيادة احتياجات المواطنين من أهإلى المحافظة للحضانات لحديثى الولادة، وذلك فى إطار توجيهات ودعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور إسحاق جميل نائب رئيس الأمانة.

أشار الدكتور أحمد صادق إلى أن دعم قسم الحضانات بعدد جديد وزيادة قدرته الاستيعابية يأتى من أجل استيعاب عدد أكبر من حالات الأطفال حديثى الولادة وتخفيف العبء على أهإلى المحافظة بما يحتويه القسم من أجهزة حديثة وخدمة علاجية مميزة، وذلك فى إطار دور مستشفى بنى سويف التخصصى لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والمجانية لأهإلى المحافظة.