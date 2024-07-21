مديرية تموين شمال سيناء تخصص أرقاما للشكاوى وتطالب المواطنين بالتواصل

شمال سيناء - محمد حسين

خصصت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، أرقامًا لتواصل المواطنين معها في حال وجود أي شكاوى تتعلق بالخدمات التموينية في مختلف المناطق.

وصرح صلاح سلمي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، قائلاً: "تهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين أن يصبحوا إيجابيين لدعم المسؤولين والتكاتف معهم لضمان حصولهم على حقوقهم".

وأوضح سلمي أنه في حال وجود أي شكوى، يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بجوار سنترال العريش الرئيسي، أو التواصل عبر الهاتف والفاكس على الرقم 3351027. كما يمكنهم إرسال شكوى عبر تطبيق واتساب لوكيل المديرية على الرقم 01062129665.

وأشار إلى أنه يتم تلقي الشكاوى على مدار الساعة، بشرط كتابة اسم الشاكي كاملاً. وأضاف أن المديرية تسعى لتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين والتأكد من توافر المواد الغذائية والتموينية في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد سلمي أن المديرية تعمل على زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان جودة المنتجات والخبز المقدم للمواطنين. وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق تفتيش ميدانية تقوم بجولات دورية لمراقبة المحلات والمخابز وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتموينية.

و دعا "سلمي" المواطنين إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مشكلات تواجههم، مؤكداً أن الهدف هو توفير خدمات تموينية متميزة تلبي احتياجات المواطنين في شمال سيناء.

وكانت أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء عن نتائج حملة تموينية واسعة النطاق استهدفت محطات المواد البترولية والأسواق بمدينة العريش، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن عدم الالتزام باللوائح والقوانين.

وأوضح بيان للمديرية للمديرية أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات رأفت العبد، مدير المديرية، و صلاح سلمي، وكيل المديرية. وقد شُكلت الحملة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين العريش وقسم مباحث التموين للتحقق من الشكاوى المقدمة.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة، توزعت في محطات المواد البترولية: محضر لعدم الالتزام بالتعليمات، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي الأسواق: 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات التموينية ستستمر على مستوى المحافظة لضمان الالتزام بالتعليمات وحماية حقوق المستهلكين.