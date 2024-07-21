اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 03:17 م
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محافظ بنى سويف يستجيب للحاصلين على الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض

الأحد، 21 يوليو 2024 03:00 م
محافظ بنى سويف يستجيب للحاصلين على الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى

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استجاب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، للحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض، ووافق على زيادة أعداد الطلاب المقبولين من الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض "البنين" بباروط، وذلك نظرا للإقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بالمدرسة.

وقالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، إنها تقدمت بمذكرة من إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وعليه تم زيادة الأعداد، والفصول بالمدرسة إلى "فصلين" مراعاة للطلاب المقبولين، بعد إتمام كل الشروط.

 







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