محافظ بنى سويف: حل عاجل للتخلص الآمن من ناتج صرف الخزانات الأهلية لقرية بنى سليمان

بنى سويف - هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا مع مسؤولي الصرف الصحي لمناقشة الحلول العاجلة والدائمة لمشكلة الصرف في قرية بني سليمان الشرقية بمركز بني سويف، حيث اشتكى الأهالي من عدم توافر مكان للتخلص الأمن من ناتج كسح الصرف من الخزانات الأهلية.

ناقش المحافظ مع المسئولين موقف القرية من مشروع الصرف الصحي، حيث أفاد رئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس عاطف مهدي أنه بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريم سيتم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل (محطة رفع – خط طرد- شبكات انحدار) بتكلفة تصل لـ50 مليون جنيه، ليتم رفع ناتج الصرف إلى محطة المعالجة شرق النيل والتي تم رفع كفائتها لاستيعاب تصرفات القرية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على التخلص الآمن من ناتج صرف الخزانات الأهلية " كحل عاجل" إلى غرفة التهدئة الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث كلف المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة ورئيس فرع الهيئة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ الحلول العاجلة المتفق عليها، مع تكليف رئيس القرية باستخدام سيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية وإلزام سيارات الكسح التابعة للأهالي بالتخلص من مياه الصرف على غرفة التهدئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس عاطف مهدي رئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد جابر رئيس جهاز مدينة بني سويف، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، والمهندس سامح محب – شركة المياه.