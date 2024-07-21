محافظ المنيا يتفقد إنشاءات مجمع خدمات "قرية ميانة" بمغاغة ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية اليوم، بمركز مغاغة أقصى شمال المحافظة، بتفقد مجمع خدمات قرية ميانة، ضمن سلسلة المجمعات الخدمية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" البالغ عددها 32 مجمعًا خدميًا، لتقديم كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة ، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

أكد اللواء "كدوانى" أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدن للحصول على الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل ، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تبذل جهوداً كبيرة لتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات بكافة قرى محافظات الجمهورية ، حيث تضم تلك المجمعات كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة متكاملة.

استمع المحافظ إلى شرح توضيحي من المهندس أحمد عاطف رئيس جهاز تعمير المنيا، حول الأعمال النهائية والتجهيزات الجاري تنفيذها بمجمع خدمات "ميانة"، حيث تم الانتهاء بنسبة 85 % من الأعمال الإنشائية معلناً دخوله الخدمة خلال أيام قليلة، حيث سيضم المجمع خدمات بكافة القطاعات المختلفة تضم (تموين ـ تضامن ـ الشهر العقاري ـ السجل المدني ـ البريد ـ المركز التكنولوجى)، وذلك من إجمالى 32 مجمعًا خدميًا مجمعا على مستوى مراكز المحافظة تم الانتهاء من إنجاز 31 مجمعا منها بنسبة 100%.

التقى اللواء كدوانى بالمهندسين والعمال فى الموقع واستمع اليهم والى مطالبهم واحتياجات بعضهم، ليس فيما يخص العمل فقط بل بشكل عام ، وبدى الجميع بحالة معنوية مرتفعة ، مؤكدين على بذل اقصى ما فى وسعهم لإنهاء المبنى وتسليمه فى أقرب وقت، فيما قدم لهم المحافظ الشكر على ما يقومون به من أعمال سوف تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة ، وأن الإنجاز لا يأتى بكثرة الكلام المعسول او الوعود البراقة، وإنما يتحقق بالجهد والعرق والعمل الملموس على الارض من أجل خلق حياة أفضل للجميع.

وأشار محافظ المنيا الى أن مجمعات الخدمات المتكاملة تسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يخفف من معاناة المواطنين ويساعد في تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، من خلال اقامة مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى تضم منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية وذلك إطار إحداث نقلة نوعية بمجال تطوير البنية التحتية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة والمهندس أحمد عاطف رئيس جهاز تعمير المنيا ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.