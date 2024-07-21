محافظ القليوبية يتفقد مبادرة "خليك فى بيتك.. نطمنك ونطمن عليك" لكبار السن ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، سير العمل في مبادرة "خليك في بيتك.. نطمنك ونطمن عليك"، لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن في منازلهم، وذلك في إطار السعي الدائم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لجميع مواطني المحافظة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة.

واطلع المحافظ، خلال جولته التفقدية على الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة لكبار السن، والتي تشمل قياس الضغط والسكري ورسم القلب وفحص الأسنان والعلاج الطبيعي وفحص شامل.

وأكد المحافظ، على أهمية المبادرة في توفير الرعاية الصحية لكبار السن في منازلهم، مما يوفر عليهم عناء التنقل إلى المستشفيات والعيادات.

كما وجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة، من أطباء وتمريض ومتطوعين، على جهودهم في تقديم الخدمات الطبية لكبار السن.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصحة كبار السن، وحرصها على توفير سبل الرعاية الصحية لهم.

وعلي هامش تدشين المبادره دار حديث اتسم بالود مع المسنين نزلاء الدار والتي تنوعت ما بين توفير علاج وتأمين صحي ووجود طبيب زائر بشكل دائم، وعلي الفور وجه المحافظ بتلبيه رغباتهم، موجها أيضا بتوفير رحلة ترفيهية لكل نزلاء المدن إلي أحد المدن السياحية، كما وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالعمل علي نظافة المكان وزراعة أشجار بالشارع والاهتمام بالمظهر الحضاري للدار.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المستفيدون من المبادرة هم كبار السن فوق 65 سنة وتنفذ المبادرة على مرحلتين المرحلة الأولى: تبدأ يوم الأحد 21 يوليو 2024 وتشمل إدارات بنها، طوخ، قليوب، الخانكة، قها، شبين القناطر، والقناطر الخيرية، والمرحلة الثانية: تبدأ يوم الاثنين 22 يوليو 2024 وتشمل إدارات شيرا، شرق شبرا، غرب كفر شكر، العبور، وتُنفذ المبادرة يومين في الأسبوع بكل إدارة صحية وتستهدف المبادرة الريف في المرحلة الأولى، ثم تشمل الحضر ودار المسنين في المرحلة التانية.