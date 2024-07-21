اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 03:13 م
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محافظ الشرقية يستقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الجديد

الأحد، 21 يوليو 2024 03:05 م
محافظ الشرقية يستقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الجديد وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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إستقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق والسداد وحسن الأداء والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوى العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة، جاء ذلك في حضور الدكتور هشام مسعود مستشار وزير الصحة لشؤون المديريات الصحية.

يذكر أن الدكتور هاني جميعة كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة.
 







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