متفوق فى دراسته.. "أبو بكر" أصغر صنايعى جريد فى قنا تعلمها بالوراثة.. صور

قنا - صابر سعيد

يجلس بجوار والده لينظر إليه كيف يخرج القطعة من جريد النخيل ليشكلها في النهاية، كما يريد الزبائن ورغم احتياج الصنعة إلي الدقة والمهارة، إلا أن الطفل استطاع تعلمها عن طريق الممارسة فهي صنعة متوارثة تمارسها أفراد الأسرة الصبيان منهم ويعمل فيها مئات الأسر في محافظة قنا.

أبو بكر محمد، طالب في المرحلة الإعدادية، أصغر صنايعي جريد في جنوب محافظة قنا يحرص على التوازن ما بين دراسته وصنعة الجريد رفقة والده الذي يتميز في صناعة التحف وأشكال الكافتيريات من جريد النخيل وبيعها لأصحاب أماكن تعمل في السياحة.

قال أبو بكر محمد، إنه منذ نعومة أظافره يتواجد بجوار والده معلم الصنعة فكان ينظر إليه لأوقات طويلة يشاهد كيف يقطع الجريد ثم يبدأ في التخريم ورص القطع بجانب بعضها البعض لينتهي في دقائق قليلة من صنع القفص أو السرير.

وأوضح محمد، أن صنعة الجريد تحتاج إلى الممارسة والدقة معا فلا يمكن لأي شخص أن يمارسها دون خبرة كافية كما أنها تحتاج للصبر لجلوس الصانع فترات طويلة حتى ينتج عدة قطع في اليوم الواحد وأغلب الصناع يعملون فيها بالوراثة بعد تعلمها من أهاليهم.

وأشار أبو بكر محمد، إلى أن الصانع في البداية يعمل في تصنيع القفص والسرير لسهولتهما وهما الأكثر شيوعا في المجال ثم يبدأ في تشكيل أشكال أخرى مثل الكراسي والطربيزات والتحف من الجريد، لافتا أن الأدوات التي يعمل بها الهلال والمسمار للعلام مختلف الأحجام والقرمة الخشبية ومبينا أن الصنعة لا تؤثر علي تفوقه في الدراسة ويتمنى الالتحاق بأحد كليات القمة في الكبر.



ابو بكر أثناء صناعة الجريد



ابو بكر محمد



أشكال من الجريد



أصغر صانع جريد