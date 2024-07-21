متحف تل بسطا بالزقازيق يفتتح معرض "ثورة وزعيم" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

الشرقية - إيمان مهنى

قال إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إنه نفذا اليوم معرضًا مؤقتًا بعنوان " ثورة وزعيم "، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو.

وعرض خلاله تمثال نصفى من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعدد (6) لوحات منفذة بطريقة فن الديكوباج خاصه بأعضاء الثورة ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يوليو الجاري وذلك بمتحف تل بسطا.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض بعنوان " الولاء والإنتماء عند المصري القديم " ألقاها الوجيه صلاح مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار الشرقية.

وحضر افتتاح المعرض والندوة أعضاء "صالون الزمن الجميل " وأعضاء "كيان الشباب " بمديرية الشباب والرياضة وعدد من زائري ومحبي المتحف والعاملين بمتحف تل بسطا.

