مأساة إنسانية خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف فى السودان.. إنفوجراف

إعداد ـ إسراء أحمد فؤاد

مازالت الحرب فى السودان تحصد الأرواح وتعمق المأساة الإنسانية وسط تردى الأوضاع للملايين من السودانيين، وبحسب آخر احصائية للأمم المتحدة قتل ما يقرب من 15 ألف شخص فى السودان، منذ اندلاع الأظمة منتصف أبريل 2023.





ويعاني 25.6 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم 755 ألف شخص في مرحلة المجاعة، ويقترب نحو 8.5 مليون شخص آخر من هذه المرحلة، وفقًا لأحدث تقرير عن الأمن الغذائي صدر في 27 يونيو الماضي.

وفى السباق كشفت سلوى بنية رئيسة وفد حكومة السودان في مباحثات جنيف عن منح الحكومة 1,529 تأشيرة دخول للعاملين في المجال الإنساني و10,944 إذن وإخطار تحرك، خلال 6 أشهر، وهي الفترة التي منحت فيها إعفاءات جمركية وضريبية ورسوم الواردات المساعدات والآليات والتي تُقدر بـ 360 مليون دولار.







وقالت إن السلطات سهلت دخول مئات الشاحنات من المساعدات، منها 542 شاحنة عبر معبر الطينة الذي يربط مناطق شمال تشاد بولاية شمال دارفور غربي السودان.

ووفقا لبيان صادر عن هيئات نقابية سودانية، فقد أدت الحرب إلى تشريد أكثر من 12 مليونا، نزح نحو 9 مليونا إلى مناطق داخلية، ولجأ أكثر من 3 مليون شخص لدول الجوار.

وأدت الحرب لتدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في بلد كان يعاني أصلا من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث حذرت منظمة إنقاذ الطفولة، من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة (بينهن حوامل) مهددون بالموت بسبب الجوع ما لم يتم توفير التمويل العاجل، لإنقاذ الحياة للاستجابة للأزمة الهائلة في السودان.

ويعاني أكثر من 2.9 مليون طفل في السودان من سوء التغذية الحاد، حسب تقرير مشترك للأمم المتحدة ووزارة الصحة السودانية ومنظمات أخرى غير حكومية.

