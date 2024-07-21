كيف تؤمن البنوك المصرية حسابات عملائها من الاختراقات؟.. انفوجراف

كتب - أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جميع أنظمة البنوك فى مصر مؤمنة تماما وفقاً لأحدث المعايير الدولية، حيث تستخدم البنوك المصرية أنظمة تأمين المعلومات وبرامج حماية متطورة، موضحة أنه لا يتم السماح باستخدام أية أجهزة أو معدات خارجية - مثل الفلاشات أو أجهزة الموبايل الخاصة - بحوزة العملاء خلال زياراتهم لفروع ومنشآت البنوك، وذلك بغرض حماية أنظمة التشغيل البنكية.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية لم تتأثر بالعطل التقنى العالمى الذى حدث مؤخراً نظراً لتبنيها إجراءات واختبارات دورية بشأن عمليات تأمين جميع الخدمات المصرفية.

وأكدت المصادر، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 36 بنكا، تخصص ميزانيات متزايدة لتأمين شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات البنكية وحماية حسابات العملاء ضد أى عمليات اختراق محتملة.



