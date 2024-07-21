"كيفية إدارة الأزمات والكوارث" ندوة بكلية الهندسة بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان " كيفية إدارة الأزمات والكوارث "، حاضر خلالها الدكتور إسلام الهلالي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري وحدات الأزمات والكوارث بالكليات والإداريين وممثلي عدد من الشركات والمصانع وذلك اليوم الأحد الموافق بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن الندوة تهدف إلى التعريف بكيفية مواجهة الأزمات الممكن حدوثها في المؤسسات المختلفة للحد من مخاطرها والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات بأنواعها وأهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لمواجهة تلك الأزمات.

ومن جانبه استعرض الدكتور إسلام الهلالي دور ومهام وحدات إدارة الأزمات والكوارث بكليات الجامعة وآليات تشكيل وتدريب فرق إدارة الأزمات وتحديد الواجبات المنوطة بالفريق ومتابعة فاعلية الاشتراطات الأمنية ووضع سيناريوهات محتملة للمخاطر وكيفية منعها أو تقليل الآثار الناجمة عنها لتقليل الخسائر بالقدر الكافي، موضحًا كيفية إدارة الأزمة واتخاذ القرار المناسب واتخاذ الإجراءات الوقائية لاحتواء الضرر ومراحل تطور الأزمات وتصنيفها وأساليب تجنبها وطرق حلها لتحقيق معايير الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات داخل المؤسسات طبقًا لتصنيفات الكود المصري وخلال الندوة تم فتح باب النقاش والرد على تساؤلات السادة الحضور.



