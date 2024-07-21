اليوم السابع
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قصف إسرائيلى على جنوب لبنان يسفر عن 6 جرحى

الأحد، 21 يوليو 2024 02:29 م
قصف إسرائيلى على جنوب لبنان يسفر عن 6 جرحى قصف إسرائيلى فى جنوب لبنان - أرشيفية
إيمان حنا

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شنت إسرائيل غارات على بلدة عدلون جنوب لبنان، ما أسفر عن 6 جرحى من المدنيين وصفت حالتهم بالمتوسطة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

كما أصيب عدد من اللبنانيين، إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة حولا.

ووفق موقع لبنان 24، فإن الجيش أعلن أنه سيفجر ذخائر بعد قليل.

من جهة أخرى أطلق حزب الله صواريخ كاتيوشا على مستعمرة"دفنا" الإسرائيلية، وقال إنه رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون وأصابت عدداً منهم بِجراح، استهدفنا مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، مشددا على استمرار مساندة غزة.


 







التصعيد الاسرائيلى

جنوب لبنان

حزب الله

غزة

اسرائيل




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