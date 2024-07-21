فعاليات عن الذكاء الاصطناعى بمراكز شباب أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعى كجزء رئيسي من التحولات، التي يشهدها العالم، ويقدم "اليوم السابع "تفاصيل اللقاءات التي يتم تنفذيها بمراكز الشباب والرياضة بأسوان حول الذكاء الاصطناعي.

أولا: أطلقت وزارة الشباب والرياضة لقاءات تعريفية عن الذكاء الاصطناعي بمحافظة أسوان.

ثانيا: تشهد مراكز الشباب باسوان انطلاق اللقاءات التعريفية عن الذكاء الاصطناعي لاعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بمحافظة أسوان.

ثالثا: التعاون مع كلية التربية النوعية باسوان وعلي يد أساتذة متخصصين في الذكاء الاصطناعي.



رابعا: تم تنفيذ الندوات بمركز شباب حي قدري عثمان بمدينة أسوان.

خامسا: التدريب في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إعداد كوادر شبابية مؤهلة في كافة المجالات.