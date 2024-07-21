اليوم السابع
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فعاليات عن الذكاء الاصطناعى بمراكز شباب أسوان.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 يوليو 2024 05:00 ص
فعاليات عن الذكاء الاصطناعى بمراكز شباب أسوان.. اعرف التفاصيل الذكاء الاصطناعى - أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعى كجزء رئيسي من التحولات، التي يشهدها العالم، ويقدم "اليوم السابع "تفاصيل اللقاءات التي يتم تنفذيها بمراكز الشباب والرياضة بأسوان حول الذكاء الاصطناعي.

أولا: أطلقت وزارة الشباب والرياضة لقاءات تعريفية عن الذكاء الاصطناعي بمحافظة أسوان.

ثانيا:  تشهد مراكز الشباب باسوان انطلاق اللقاءات التعريفية عن الذكاء الاصطناعي لاعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بمحافظة أسوان.

ثالثا: التعاون مع كلية التربية النوعية باسوان وعلي يد أساتذة متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

رابعا: تم تنفيذ الندوات بمركز شباب حي قدري عثمان  بمدينة أسوان.

خامسا: التدريب في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إعداد كوادر شبابية مؤهلة في كافة المجالات.

 







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