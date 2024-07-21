فصل التيار الكهربائى عن مناطق بنجع حمادى فى قنا لأعمال الصيانة

قنا - صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق، لإجراء أعمال الصيانة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق" البوسطة، منطقة المعاشات، منطقة شارع التحرير، منطقة المجلس القديم، الشبان المسيحين، رعاية الطفل، قصر الثقافة، منطقة التجارة، شارع بور سعيد، النقراشي، شارع الجنينة، خلف الطوابين"

وأشارت الوحدة المحلية بمركز نجع حمادي، إلي أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 6 صباحا حتي 9 صباحا وذلك لأعمال الصيانة الدورية.