غلق وتشميع 2 منشأة لعدم الالتزام وإيقاف بناء مخالف بحي العامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة استهدفت متابعة التزام المحلات والورش والمنشآت التجارية المخالفة، بناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشارع.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى رئيس الحى،تكثيف الحملات المسائية لتطبيق قرار وزير التنمية المحلية لغلق المحال العامة رقم 247 لسنة 2024 وحتي 26 سبتمبر 2024، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2محل غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

وعلي صعيد آخر،تم إيقاف حالة بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية لصب الدور الاول علوي بقرية المسيري بجوار المدرسة وتم التحفظ على بعض الأخشاب، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة بناطق الحي .