عقب زيارة وزير الرى لدمياط.. تفاصيل 3 مشروعات لحماية رأس البر

دمياط - هيثم مراد

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة حزمة من المشروعات الجارية حاليا داخل المحافظة، وتابع محافظ دمياط ووزير الموارد المائية مشروعات حماية الشاطئ والأرض المكتسبة التي تشهدها مدينة رأس البر هذه الأثناء، وفي التقرير التالي نعرض تفاصيل مشروعات حماية رأس البر في دمياط والتي جاءت على النحو التالي.

مشروع حماية مدينة رأس البر

يقع المشروع شرق ميناء دمياط، يتضمن إنشاء حواجز أمواج 9 و 10 والتي تهدف إلي حماية المدينة من العوامل الطبيعة الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة.

تضمن المشروع إجراء دراسة عمل حماية بتنفيذ حاجزي أمواج بطول 225 متر لكل حاجز أمام مدينة رأس البر بفاصل 250 متر بين الحواجز تلك الحواجز.

يتكون كل حاجز من طبقة فرشة من الأحجار تتراوح اوزانها مابين "10 : 200 كجم"، كذلك تنفيذ طبقة قلب من الأحجار يبلغ وزنها من "50 : 400كجم"

كذلك تم عمل طبقة حماية ثانوية من الأحجار يتراوح وزنها مابين "600 : 2000 كجم" فضلا عن وجود طبقة حماية رئيسية من كتل خرسانية تترابود يبلغ وزنها 6 أطنان.

بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع 80% من إجمالي الأعمال الخاصة به وهو ما يفوق المعدل الزمنى المقرر.

مشروع إعادة تأهيل الحاجز الفاكس والحاجز الكتلي

يهدف هذا المشرع إلي حماية المنطقة من النوات وهجمات الأمواج، و النحر المستمر أمام لسان مدينة رأس البر.

يساهم مشروع تطوير الحاجز الغاطس و الحاجز الكتلي، في تنشيط السياحة وخدمة المصطافين بالمنطقة، وقد بلغت نسبة التنفيذ به 73% من إجمالي الأعمال المقررة حتي الآن.

وتشتمل أعمال المشروع تدعيم الحاجز الغاطس بطول 240 متر بزيادة عرض الهامة إلي 30 متر باستخدام كتل خرسانية تترابود تبلغ وزنها 6 طن وأحجار الدولوميت والتي يتراوح وزنها مابين 100 : 400 كجم.

وتدعيم الحاجز الكتلي بطول 180 متر بزيادة عرض الهامة إلى 30 متر باستخدام كتل خرسانية تترابود البالغ وزنها 9 طن وأحجار الدولوميت والتي تزن ما بين 100 : 400كجم.

وتدعيم الحائط البحري بطول 380 مترا بأحجار الدولوميت يصل وزنها مابين 10: 100كجم وأحجار تبلغ وزنها ما بين 1 : 2 طن.

مشروع تنفيذ حواجز الأمواج

يتضمن هذا المشروع إنشاء 3 حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط، ويهدف إلي حماية الأراضى المكتسبة أمام سرية القوات البحرية.

يصل الطول الإجمالي للحواجز الثلاث إلي حوالي 790 متر، ويتكون قطاع كل حاجز من طبقة الفرشة من الأحجار والتي يتراوح وزنها مابين "10 : 100 كجم، وقلب الحاجز من الأحجار البالغ وزنها 200: 450 كجم، فضلا عن وجود قدمات من الأحجار يتراوح وزنها من "600: 2000" كجم.

كما يتضمن المشروع أيضا طبقة الحماية الرئيسية من الكتلة الخرسانية التترابود البالغ وزنها 3 أطنان، وقد تفقد وزير الموارد المائية والري رفقة محافظ دمياط تلك الأعمال اليوم والتي بلغ نسب تنفيذها 43% من إجمالي الأعمال المطلوبة لإتمام المشروع.



راس البر بدمياط



شواطئ راس البر



مشروعات حماية راس البر في دمياط