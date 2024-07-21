ضبط 8.5 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد مخازن بير السلم في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيح، اليوم الأحد، من ضبط 8 أطنان ونصف مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع "بير السلم" بدائرة مركز الرياض.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث التموين بالمحافظة، تفيد بوجود كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بأحد مخازن بير السلم باحدى قرى مركز الرياض، بقصد إعادة تدويرها لبيعها على أنها كاملة الصلاحية وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها.

وعقب التأكد من صحة المعلومات التي أكدتها التحريات السرية، جري تشكيل حملة مكبرة برئاسة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش أول التموين بالقسم، وقوة من رجال الشرطة، لضبط المخزن المتحري عنه.

وبمداهمة المكان المشار إليه ضبط كمية تقدر بـ8 أطنان و 500 كجم مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و1000 استيكر لأنواع عدد من الشركات الكبري، و500 جركن فارغ، حيث تبين قيام صاحب المخزن بتعبئة المبيدات الزراعية في عبوات جديدة وتعديل تواريخ إنتاجها بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها، ووضع استيكارات تحمل اسم شركات كبري داخل مخزن غير مرخص وغير مسجل بوزارة الزراعة.

وتم نقل الكميات التي تم ضبطها وجميع المحتويات الاخرى بأحد المخازن والتحفظ عليها، لحين صدور قرار من النيابة العامة المختصة، وتحرر المحضر 11892 لسنة 2024 جنح مركز الرياض للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.