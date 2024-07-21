اليوم السابع
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ضبط 10 أطنان هياكل دواجن مجهولة المصدر بالقاهرة

الأحد، 21 يوليو 2024 11:43 ص
ضبط 10 أطنان هياكل دواجن مجهولة المصدر بالقاهرة حملات تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط الجرائم التموينية حيث تم ضبط (المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتخزين كميه من هياكل الدواجن مجهولة المصدر "غير صالحه للآستهلاك الآدمى أو الحيوانى" بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر على (10طن هياكل دواجن).

 

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من (المخللات) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية "مجهولة المصدر"، وعثر بداخل المصنع على (2 طن مخللات -1,250 طن ملح طعام)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.







مديريه امن القاهرة

حملات تموينية

دواجن مجهولة

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