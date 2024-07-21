صعود جامعة الفيوم 39 مركزا عالميا وفقا لتصنيف ويبوميتركس

الفيوم - رباب الجالى

أعلن الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيرم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا على المستويين العالمي والمحلي بتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Webometrics Ranking of World Universities، وذلك وفق آخر إصدار للتصنيف في يوليو 2024.

وصرح نائب رئيس الجامعة، بصعود جامعة الفيوم 39 مركزا عالميا ومركزين محليا، وتقدم الجامعة 565 مركزا بمعيار محتوى الموقع الإلكتروني، و 59 مركزا بمعيار التميز البحثي بتصنيف ويبوميتركس الأسباني.

ويذكر أنه وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف فقد صعد ترتيب جامعة الفيوم إلى المركز 2090 (بدلا من 2129 الإصدار السابق) وذلك ضمن 12000 جامعة على مستوى العالم، كما تطور الترتيب على المستوى الإفريقي إلى 54 (بدلا من 59 الإصدار السابق)، وكذلك على المستوى المحلي فقد حصلت الجامعة على المركز 20 (بدلا من 22 الإصدار السابق) بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

كما حققت الجامعة تقدما ملحوظا في معايير هذا التصنيف، فقد صعدت الجامعة إلى المركز 8075 في معيار تقييم محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة Web Impact (ترتيب الجامعة سابقا هو 8640)، كما صعدت الجامعة بمعيار التميز البحثي Excellence إلى المركز 1220 (ترتيب الجامعة سابقا هو 1279)، ويعني هذا المعيار بعدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها المنشورة باسم جامعة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف ويبوميتركس هو تصنيف عالمي للجامعات متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية وهو يتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا حيث يعتمد هذا التصنيـف في تقييمه على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن عدة معايير مثل: Visibility/ Web contents impact (50%) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، وTransparency/ Openness (10%) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم Top cited researchers، وExcellence (40%) ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.