صحة قنا: إصدار 52 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 66 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان، نجحت في إصدار 52 ألفا و660 قرار علاج علي نفقة الدولة خلال النصف الأمل من العام الجاري، بتكلفة مالية بلغت 65 مليونا و962 ألف جنيه، بهدف تقديم الدعم المتكامل للمرضي المترددين علي المستشفيات التابعة لمديرية الصحة من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسة في تقديم الخدمة العلاجية، والتي تتمثل في تطوير ووصول الخدمة الصحية اللازمة إلى مستحقيها بالمحافظة.

وأضاف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن عدد قرارات العلاج بالأقسام الخارجية بمستشفيات الصحة بلغت 45 ألفا و399 قرارا ضمت مرضى ( الباطنة – الكبد – القلب – الروماتويد – العظام – العيون – المسالك البولية- القولون التقرحى)، فيما بلغ عدد قرارات العلاج بالأقسام الداخلية 1687 قرار والتي ضمت مرضى (الجراحة العامة والحروق – جراحة العظام والعمود الفقري – جراحة المسالك)، كما بلغ عدد قرارات مرضى ذوى الحاجة لمضادات التجلط 1159 قرار، وبلغ عدد قرارات المرضي بوحدات الغسيل الكلوي 1238 قرار، و 20 قرار لمرضي التصلب المتناثر MS أحد أمراض المناعة، واستخراج 929 قرار لمستحقي حقن اختلاف فصائل الدم "RH" ، وعدد 157 قرار خاصة بسماعات الاذن لمرضى ضعف السمع ، 69 قرار حقن دوالى كبد ومناظير ، بالاضافة الى استخراج 2002 قرار لمرضى العنايات المركزة، مؤكد أن مستشفيات مديرية الصحة بقنا، تفتح أبوابها علي مدار الساعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة بما يتلائم ومتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة.

وأوضحت الدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة العلاج علي نفقة الدولة والمنسق العام للمشروع القومي انتهاء قوائم الانتظار، أنه تم خلال النصف الأول من العام الجارى، استخراج 1671 قرار للجراحات الحرجة والعاجلة المدرجة علي منظومة المشروع القومي لإنهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، وذلك بتكلفة مالية بلغت 8 مليون و 480 ألف جنية شملت 1251 قرار لجراحات العيون، 349 قرار قسطرة ودعامات للقلب، 50 قرار لجراحات العظام والمفاصل بالإضافة إلي استخراج 21 قرار لجراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب.