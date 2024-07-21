سوريا تدين العدوان الإسرائيلى على اليمن وتحذر من تداعيات الاعتداءات على المنطقة

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أدانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي على اليمن، محذرة من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية، التي تهدف إلى جرّ المنطقة إلى مواجهة شاملة لن تحمد عقباها.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي صعَّد من اعتداءاته السافرة في المنطقة، التي كان من ضمنها العدوان على اليمن، وذلك عبر استهداف عدة منشآت مدنية ارتقى جراءها عدد من الشهداء وعشرات المصابين".

وأعربت عن تضامنها مع الشعب اليمني، معتبرة هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية دليلاً على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد 9 أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية السورية - في ختام البيان - إلى تدخل دولي عاجل للجم رعونة قادة هذا الكيان وداعميهم.