سفير مصر ببيروت يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم سيادة واستقرار لبنان

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أكد سفير مصر لدى لبنان السفير علاء موسى، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم سيادة واستقرار لبنان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير علاء موسى، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، بمشاركة واسعة من المسئولين والسياسيين والإعلاميين اللبنانيين.

وشدد السفير المصري، على العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة بين البلدين.

واستعرض محددات السياسة المصرية تجاه لبنان الشقيق، والتي تشمل مشاركة نشطة في اللجنة الخماسية الدولية الرامية للمساعدة في إنهاء الفراغ الرئاسي، وكذلك الجهود المصرية لمنع توسع التصعيد العسكري الحالي في جنوب لبنان.

وأكد السفير- بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن مصر تنطلق في دعمها للبنان من موقع الإخاء والعلاقات الرسمية والشعبية الممتدة، لا من موقع التدخل في الشئون الداخلية، بل إن مصر تحرص على صون سيادة لبنان المقدسة، وتقوم بكل ما يمكنها لمساعدة هذا البلد العزيز على قلب كل مصري للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية.