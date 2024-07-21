سرقة هاتف من طالب ثانوية عامة بمصر الجديدة

يواصل رجال الأمن، البحث عن لص سرق هاتف من طالب بالثانوية العامة، ولاذا بالفرار فى مصر الجديدة، وحرر المجنى عليه محضر حمل رقم 6280 جنح مصر الجديدة.



بداية الواقعة بقيام المتهم بتتبع الطالب فى منطقة مصر الجديدة، ثم قام بسحب الهاتف وشده من يد الطالب من داخل السيارة التى كان الطالب بداخلها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.