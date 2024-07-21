رفع 600 حالة إشغال وتشميع كيان تعليمى مخالف بحى الهرم

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور.

وفي ذلك الإطار، واستجابة للمواطنين، شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية من الطرق العامة بشارع الصفا والمروة وأسفل محور عمرو بن العاص.

وأسفرت الحملة عن رفع 600 حالة إشغال للطريق، شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع.

وشهدت الحملات غلق وتشميع كيان تعليمي مخالف يدار دون ترخيص وغير حاصل على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التعليمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.