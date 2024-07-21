رفع 52 طن قمامة وأتربة في حملة للنظافة بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قاد محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، حملات للنظافة بعدد من طرق المركز، وتفقد سير العمل في أعمال التكاسي التي يجري تنفيذها على البحر الواطي بطريق عزبة عبد العظيم بقرية منشأة بني عتمان، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، وقال رئيس المركز أن هذه الجولات وشن الحملات يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية للخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد رئيس المركز علي إستمرار حملات نظافة وتمهيد الطرق بالقرى والتوابع، حيث قامت حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق بأعمال نظافة مكبرة وتمهيد ورفع الأتربة بطريق سنورس/بيهمو، ونفذت وحدة جرفس حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة بطرق القرية، كما تم شن حملة مسائية برئاسة عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى ،قامت برفع القمامة ومخلفات سوق السبت بشوارع وطرق مدينة سنورس ، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى، أسفرت عن رفع 274 طنا قمامة و52 طن أتربة.



