رفع الإشغالات والاهتمام بالنظافة.. أبرز قرارات محافظ الإسكندرية خلال 20 يوما

الإسكندرية - جاكلين منير

تولى الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، مهام المنصب الجديد فى أوائل شهر يوليو الجارى، ومنذ تولية المنصب، عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية، لمتابعة كافة الملفات الهامة والمشكلات التى تؤرق المواطن السكندرى، والتشديد على مواجهتها بكل حزم وقوة، قائلا: إننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات، خاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي محددة وواضحة أهمها التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.

ونستعرض فى السطور التالية، أهم القرارات والتعليمات التى صدرت من الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية خلال 20 يوما من تولية المنصب.

1. شدد على تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية،و متابعة ملف الإشغالات من خلال رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

2. أصدر قرار بتشكيل لجنة متخصصة عاجلة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وذلك للمرور الميداني على كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف على مستوى الأحياء

3. دراسة إمكانية عمل الإنترلوك بالشوارع التي تسمح بذلك.

4. شدد على ان كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك.

5. شدد على التواجد الميداني الدائم على مدار الـ24 ساعة، والتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع المخالفات .

6. أكد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار بهدف تعظيم موارد المحافظة وزيادة فرص عمل جيدة لأبناء الإسكندرية في كافة المجالات

7. أكد على أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين.

8. شدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال الفترة القادمة في جميع أحياء الإسكندرية.

9. شدد على المتابعة المستمرة، فى ملفات إزالة الإشغالات والنظافة والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.

10. شدد على ضرورة توحيد كافة الجهود بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري.

11. شدد على إزالة كافة المخالفات الموجودة بالشواطئ ورفع مستوى النظافة، ومراجعة بنود عقد استغلال الشاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة.

12. شدد على رفع كفاءة الحدائق، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي وكونها متنفس طبيعي لعدد كبير من المواطنين.