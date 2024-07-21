رئيس وزراء نيبال الجديد خادجا براساد يفوز باقتراع لمنح الثقة في البرلمان

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حصل رئيس وزراء نيبال الجديد خادجا براساد أولي اليوم /الأحد/ على تأييد ساحق في البرلمان، وذلك بعد أن صوت أكثر من ثلثي الأعضاء لصالحه في اقتراع لمنحه الثقة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رئيس الوزراء الجديد حصل على الدعم من أعضاء حزبه "الشيوعي النيبالي" وشريكه الرئيسي في الائتلاف "المؤتمر النيبالي" بالإضافة إلى العديد من الأحزاب الصغيرة.



وبدوره .. قال رئيس مجلس النواب ديفراج جيمير إن 188 عضوا من إجمالي 275 عضوا صوتوا لصالح أولي خلال اقتراع منح الثقة الذي تم طرحه في البرلمان.



يشار إلى أن أولي (72 عاما) قد عاد إلى السلطة للمرة الرابعة، حيث تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 2015 ثم تم تعيينه مجددا عام 2018 قبل أن يعاد تعيينه لفترة وجيزة عام 2021 من قبل البرلمان.



ولم تشهد نيبال - الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة - حكومة استمرت لفترة ولايتها الكاملة البالغة خمس سنوات منذ عام 1990.