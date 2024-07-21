اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الثانوية وامتحانات الدور الثانى

الأحد، 21 يوليو 2024 02:18 م
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الثانوية وامتحانات الدور الثانى منطقة كفر الشيخ الأزهرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، مناها مركز تصحيح المواد العربية، المقام بمعهد كفر الشيخ الإعدادي، للتأكيد على مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والوقوف على التعليمات النهائية للتصحيح وابلاغها للمصححين، وقد رافقه خلال جولته الدكتور موسى صابر، بتوجيه الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وخالد حيري، رئيس مركز التصحيح.

كما تفقد لجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي بلجان معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحرص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرفة عمليات الامتحانات لمتابعة سير العمل بداخل لجان كافة معاهد المنطقة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، وموجهًا رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد شهاوي، أن تبدأ امتحانات الدور الثاني النقل الإعدادي والثانوي يوم الأربعاء القادم 24 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024م.

الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الثانوية
الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الثانوية

 

تفقد امتحانات الدور الثاني
تفقد امتحانات الدور الثاني
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية

 

أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية
أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية

 

تفقد امتحانات الدور الثاني (1)
تفقد امتحانات الدور الثاني (1)

 

الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الثانوية
الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الثانوية

 

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

ثانوية أزهرية

امتحانات الدور الثاني

معاهد أزهرية

منطقة كفر الشيخ الأزهرية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة