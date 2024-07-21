رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الثانوية وامتحانات الدور الثانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، مناها مركز تصحيح المواد العربية، المقام بمعهد كفر الشيخ الإعدادي، للتأكيد على مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والوقوف على التعليمات النهائية للتصحيح وابلاغها للمصححين، وقد رافقه خلال جولته الدكتور موسى صابر، بتوجيه الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وخالد حيري، رئيس مركز التصحيح.

كما تفقد لجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي بلجان معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحرص رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرفة عمليات الامتحانات لمتابعة سير العمل بداخل لجان كافة معاهد المنطقة، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، وموجهًا رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد شهاوي، أن تبدأ امتحانات الدور الثاني النقل الإعدادي والثانوي يوم الأربعاء القادم 24 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024م.



الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الثانوية



تفقد امتحانات الدور الثاني



رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية



أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية



تفقد امتحانات الدور الثاني (1)