رئيس جامعة سوهاج يشارك فى ورشة عمل بناء التحالفات الإقليمية بين الجامعات المصربة

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم في ورشة عمل " بناء التحالفات الإقليمية بين الجامعات المصرية"، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي، وكلير نيرنهاوزن القائم بعمل مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والخاصة والاهلية والمعاهد، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأشاد النعماني بمبادرة تحالف وتنمية والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف الي دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبخث العلمي في بناء المجتمع من خلال تضافر رسائله الأربع وهم التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع و ريادة الاعمال، وذلك من اجل تنمية اقليمية شاملة في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأضاف النعماني انه خلال ورشة العمل استعرض الدكتور ايمن عاشور استراتيجية المشروع، كما تم عرض نموذج آليات العمل، موضحاً ان من أهم أهداف المبادرة هو تعزيز فكرة التحالف الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية علي مستوي الاقليم، ودور هذه التحالفات في بناء التنمية الشاملة، المشاركة في بناء دوائر بحثية متكاملة قادرة علي خلق اقتصاد المعرفة، الي جانب الخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم بدراسات اجريت علي أسس علمية.