رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس العلوم بنسبة نجاح 93.12%

المنوفية - محمود شاكر

أعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح 93.12%.

وأشار الدكتور أحمد القاصد غن الكلية تضم أثنى عشر 12 برنامجا بلغت نسبة النجاح بالبرامج 93.12% موجها التهنئة للطلاب وأسرهم .

وأعلن رئيس الجامعة أن نسب النجاح ببرنامج الكيمياء الخاص بلغت 97.5%؜، وبرنامج الكيمياء والميكروبيولوجيا 97.8%؜، ⁠برنامج الكيمياء والفيزياء 66.7%، بينما بلغت نسبة النجاح في ⁠برنامج الرياضيات والحاسب الآلي 87.6%؜، ⁠برنامج الفيزياء والحاسب الآلي 92.3%

وأضاف الدكتور حسن عليوة عميد الكلية، أن نسبة النجاح في ⁠برنامج الجيوفيزياء بلغت 100%؜ و⁠برنامج الكيمياء والحيوان100%، و برنامج كيمياء وجيولوجيا 100%؜، و⁠برنامج نبات عام 100% بينما بلغت نسبة النجاح في ⁠برنامج فيزياء وليزر 66.7٪؜، و⁠برنامج الرياضيات 66.7٪؜، و⁠برنامج الفيزياء 71.4 ٪.