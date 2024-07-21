رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس العلوم بنسبة نجاح 93.12%

أعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح 93.12%.
وأشار الدكتور أحمد القاصد غن الكلية تضم أثنى عشر 12 برنامجا بلغت نسبة النجاح بالبرامج 93.12% موجها التهنئة للطلاب وأسرهم .
وأعلن رئيس الجامعة أن نسب النجاح ببرنامج الكيمياء الخاص بلغت 97.5%، وبرنامج الكيمياء والميكروبيولوجيا 97.8%، برنامج الكيمياء والفيزياء 66.7%، بينما بلغت نسبة النجاح في برنامج الرياضيات والحاسب الآلي 87.6%، برنامج الفيزياء والحاسب الآلي 92.3%
وأضاف الدكتور حسن عليوة عميد الكلية، أن نسبة النجاح في برنامج الجيوفيزياء بلغت 100% وبرنامج الكيمياء والحيوان100%، و برنامج كيمياء وجيولوجيا 100%، وبرنامج نبات عام 100% بينما بلغت نسبة النجاح في برنامج فيزياء وليزر 66.7٪، وبرنامج الرياضيات 66.7٪، وبرنامج الفيزياء 71.4 ٪.