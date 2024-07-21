اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 12:24 م
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رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوى لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

الأحد، 21 يوليو 2024 12:06 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوى لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي
كتب: محمد أبو ضيف

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استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبة وفداً ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي (1)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي 

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي (4)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي  

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي (5)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي  

 

رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي (6)
رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي 

 







المستشار حازم بدوي

المستشار عبد الراضي صِدِّيق

النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية




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