رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوى لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبة وفداً ضم كلًا من المستشار أحمد مطر، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي



رئيس النيابة الإدارية يستقبل المستشار حازم بدوي