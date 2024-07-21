رئيس العراق: العالم يشهد متغيرات تتطلب التعاون والتفاهم بين دول المنطقة

إيمان حنا

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى ، رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد إلى زيارة بيروت فى القريب العاجل، جاء ذلك خلال استقبال رشيد لميقاتى ، اليوم الأحد ، في قصر بغداد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني والوفد الوزاري اللبناني الذي ضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة والمياه وليد فياض. وفق بيان صادر من مجلس وزراء لبنان .

واستعرض الجانبان العراقى واللبنانى التطورات التى تشهدها الساحتين العربية والدولية، وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.



ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي أن العالم يشهد اليوم متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب إيجاد صيغة من التعاون والتفاهم المشترك بين كل دول المنطقة لمواجهة تلك التحديات.



وتطرق إلى الاستقرار الأمني ومسيرة البناء والإعمار التي يشهدها العراق، موضحًا أن الثوابت المبدئية تدفع باتجاه تعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن الفترة الماضية شهدت تطورات إيجابية عديدة في هذا المجال.



من جهته، ثمن ميقاتي موقف رئيس العراق خلال مؤتمر القمة الأخير في البحرين الداعم للبنان، موضحًا أن ما يربط البلدين الشقيقين هو أكثر مما يربط لبنان بأي دولة أخرى.



وأضاف أن "زيارته للعراق تأتي في إطار تقوية تلك العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك"، موجها "دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة لبنان".