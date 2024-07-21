اليوم السابع
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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لقاء نتنياهو مع الرئيس بايدن سيكون الثلاثاء

الأحد، 21 يوليو 2024 10:59 ص
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لقاء نتنياهو مع الرئيس بايدن سيكون الثلاثاء نتنياهو وبايدن
كتب محمد عبد العظيم

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قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون يوم الثلاثاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يتوجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الأسبوع إلى واشنطن لإلقاء خطاب تاريخي أمام الكونجرس، في مواجهة الضغوط المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ويصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أمضى أطول فترة في الحكم، أول زعيم أجنبي يلقي كلمة أمام اجتماع مشترك للمجلسين 4 مرات، فيما قام ونستون تشرشل بذلك 3 مرات.







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