خادمة تكشف تفاصيل سرقتها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من شقة في القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت خادمة تم القبض عليها بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، من شقة تعمل بها، وذكرت أنها استغلت عدم تواجد مالك الشقة وأسرته التي تعمل لديهم، وفتشت بمحتويات الشقة، واستولت على مبلغ مالي عملة محلية وأجنبية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية.

وأضافت المتهمة أنها كانت تستعد لبيع المصوغات الذهبية، وإنفاق النقود على احتياجاتها، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليها، وأرشدت عن المسروقات بمسكنها، وعقب التحقيق مع المتهمة، أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد اتهام خادمة بسرقة شقة تعمل بها، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المتهمة استولت على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وقطعة مصوغات من إحدى الشقق "تعمل طرف مالكها".

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة بمنطقة السيدة زينب، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، فتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.