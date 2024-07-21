حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لشخص قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الجيزة

كتب سليم على

أودعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المتهم "ج . ع " بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي وخالد مصطفى.

وكشفت حيثيات الحكم، أن المتهم في فبراير 2024 بدائرة قسم الجيزة، ضرب المجني عليها "أ . م" عمدا وأفضى ضربها إلى موتها بأن تعدي عليها باستخدام أداة على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما محدثا بها إصاباتها، ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أودي بحياتها.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه حال تواجد المتهم وزوجته المجني عليها بمسكنهما ، نشب بينهما خلاف قام على أثرها بضربها بأداة صلبة تصادف وجودها بيده مما أدى إلى سقوطها أرضا ووفاتها.

وحيث إن هذه الواقعة على النحو السالف تكاملت عناصر صحتها وإثباتها في حق المتهم بما جاء في تحريات المباحث في الجيزة، وما جاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها وإقرارات المتهم في تحقيقات النيابة العامة في الجيزة معه، وحيث إن المحكمة اطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلة الإثبات وعولت عليها في تكوين عقيدتها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.