حريق ضخم في مستوطنة حانيتا.. وجيش الاحتلال: نحاول السيطرة على النيران

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوع حرائق ضخمة في مستوطنة حانيتا بالجليل الغربي، نتيجة لاستهدافها بطائرات مسيرة أطلقت من لبنان.



وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد: "تعمل فرقة الإطفاء الآن على إخماد حريق اندلع في منطقة انتظار السيارات".



وأضافت: "بعد التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل في الجليل الغربي، رصدت عدداً من الطائرات بدون طيار تعبر الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه "تم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية باتجاه الطائرات، كما عرفت إصاباتها في مناطق حنيتا ويارا".



وانفجرت طائرة مسيّرة في مستوطنة حانيتا بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن طائرة مسيّرة تسللت إلى الأراضي من لبنان، وانفجرت، دون الكشف عن أضرار الانفجار البشرية أو المادية.



وتصاعدت التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة.



وتشن المقاومة اللبنانية، العديد من الهجمات العسكرية ضد قوات الاحتلال في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة، وترد الأخيرة على جنوب لبنان بالغارات الجوية.