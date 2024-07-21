حبس أب لاتهامه بتعذيب طفلته والتسبب فى وفاتها بشبرا الخيمة 4 أيام

القليوبية - إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس أب متهم بقتل طفلته تبلغ من العمر 4 سنوات بعد وصلة تعذيب بشبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد شهدت منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة قتل بشعة كان ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث أقدم والد الطفلة على تعذيبها حتى أنهى حياتها، جرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة تدعى "ك. ع" 4 سنوات بمنطقة أم بيومي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الطفلة قتلها والدها بعد وصلة تعذيب دامت ساعة حتى أرداها قتيلة وتركها.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط الأب المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

فيما شيع أهالي منطقة أم بيومي جثمان الطفلة وسط دعوات الجميع بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان لمقابر الأسرة.