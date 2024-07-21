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جيش الاحتلال: إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة خلال المعارك فى رفح الفلسطينية

الأحد، 21 يوليو 2024 09:48 ص
جيش الاحتلال: إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة خلال المعارك فى رفح الفلسطينية الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك في رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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